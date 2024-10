Vanessa pede para não fazer prova e é criticada: 'Não sei o que faz aqui'

Em uma conversa na área externa de A Fazenda (Record), a recusa de Vanessa de fazer a Prova de Fogo deixou seus aliados irritados.

O que aconteceu

"Vocês não vem me dar bolinha, não", pediu Vanessa. Ela diz não querer ser chamada para a Prova de Fogo.

Love questiona o porquê e ela explica: "Porque eu não quero. Eu vou perder, sou ruim de prova, Zé".

Logo, a peoa sai do grupo e entra na sede. Babi, Juninho, Albert e Love discutem o que acabam de ouvir. "Tem base isso?", questiona o ex-jogador.

"É para não ir para a Baia", responde Juninho.

"Eu não sei o que ela faz aqui", alfineta Albert.

Love faz um apelo para Babi: "Babi, pelo amor de Deus. Você tem a oportunidade de ganhar o Lampião e não quer ir? Tá fazendo o quê aqui então? Não acreditei que escutei isso, não."

Albert critica: "Você não tem que querer ou não querer. Se você tirou tem que fazer a prova, é o jogo".

