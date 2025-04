Espectadores pedem expulsão de Maike do BBB 2025

Maike está sendo alvo de pedidos de expulsão após importunar Renata no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O brother está sendo alvo de pedidos de expulsão após importunar Renata, com quem vive um affair no programa. O paulista, que estava bêbado, tocou Renata de maneira que a incomodou e foi advertido diversas vezes pela produção. Ele mordeu o braço da sister e puxou seu cabelo ao menos duas vezes, enquanto ela pedia para ele parar.

Nesta tarde, ele chegou a ser chamado para o confessionário. O ato levantou especulações sobre uma possível expulsão, mas o brother deixou o cômodo minutos depois. É possível que ele tenha sido solicitado para entrevistas para a edição do programa, já que está no Paredão.

Ainda assim, o assunto "Maike expulso" continua entre os mais comentados do X (antigo Twitter). Muitos apontaram que Maike "passou dos limites", reforçaram que a negativa de Renata não foi respeitada e pediram que a produção do programa trate o caso com mais seriedade.

verdade seja dita: o paredão de hoje tinha que ser cancelado e o Maike expulso



se UMA chamada de atenção já é o suficiente pra configurar assédio e importunação… doze são o que? #BBB25 -- Flora Paulita (@florapaulita) April 10, 2025

MAIKE TEM QUE SER EXPULSO DO PROGRAMA!!!



ele puxou o cabelo da Renata, mordeu, e ficou se aproximando toda hora mesmo ela mandando pra parar! Outros participantes saíram por menos ! #foramaike pic.twitter.com/CaLouqmhGk -- ely duprat (@cintilantinha) April 10, 2025

Eu não gosto da gralha, mas acho um absurdo um marmanjo expor uma mulher desse jeito. Não rolou uns pegas e ele apareceu assim, a Renata não fez nada,mas foi exposta, incomodada. Maior não é criança e sabe se controlar.

MAIKE EXPULSO pic.twitter.com/StiYNX0BF0 -- Scarlet Ohara (@srascarletohara) April 10, 2025

A bebida não é fator de liberação pra um cara fazer o que quiser com uma mulher que pediu MAIS DE UM VEZ para que ele parasse!!!



Produção, estamos aguardando seu posicionamento diante do caso, assim como houve como Guime e Sapato.



MAIKE EXPULSO #ForaMaike #BBB25 pic.twitter.com/xBqT1FqWC7 -- roodx (@roodtv) April 10, 2025

O cara com o pau torando na frente de todas as mulheres! Que asqueroso! #ForaMaike



MAIKE EXPULSO pic.twitter.com/uk8bse8UFa -- Um qualquer (@Iseememes) April 10, 2025

