Expulsão? Produção do BBB 25 precisa se manifestar sobre atitude de Maike

O nome de Maike se tornou um dos mais comentados do BBB 25 na manhã desta quinta-feira (10) após o brother ter recebido uma chamada de atenção da produção do reality. Chico Barney acredita que a Globo precisa se manifestar novamente sobre o tema. Ele falou sobre o Central Splash de hoje.

Maike mordeu e puxou o cabelo de Renata durante a madrugada, e a bailarina reclamou. O brother chegou a ouvir um recado da produção sobre seu comportamento, mas seguiu insistindo. Ele, inclusive, reclamou da forma como a produção têm lhe atrasado. "Não estava fazendo nada. Me pegaram para Cristo", disse.

São cenas bastante desagradáveis (…) A quantidade de vezes que ela precisou falar não é realmente incomoda

Chico Barney

O apresentador do UOL defende a ideia de que a Globo precisa ter um posicionamento mais efetivo sobre o caso, considerando que comportamentos semelhantes em outras edições causaram expulsões. Maike está no Paredão desta semana, enfrentando justamente Renata e Vinicius.

Eu acho esquisito ter tanta chamada de atenção e a falta de uma reação um pouco mais enérgica. Dava para ver que não só a Renata desconfortável, como quem tava no entorno também (…) Tanta chamada de atenção eu não acho que seja normal (...) É um assunto sério que precisa de um posicionamento da produção

Chico Barney

