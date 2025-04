Oito atores da versão original de 'Vale Tudo' podem ser vistos em 'Tieta'

A primeira versão de "Vale Tudo", exibida em 1988 na Globo, trouxe um elenco estelar, com veteranos e novos talentos. Alguns deles estiveram também na novela "Tieta", que foi ao ar no ano seguinte, em 1989, e que agora é exibida no Vale a Pena Ver de Novo. Splash listou os artistas que fizeram os dois folhetins.

Atores de 'Vale Tudo' e 'Tieta'

Cássio Gabus Mendes foi Afonso, em "Vale Tudo", e Ricardo, em "Tieta". Filho do novelista Cassiano Gabus Mendes (1927-1993), o ator tem, hoje, 63 anos e é casado há mais de 30 anos com Lídia Brondi, um de seus pares em "Vale Tudo". Sua última novela foi o remake de "Elas por Elas" (2023).

Cássio Gabus Mendes em 'Vale Tudo' e em 'Tieta' Imagem: Divulgação/Globo

Lídia Brondi foi Solange Duprat, em "Vale Tudo", e Leonora, em "Tieta". Musa dos anos 1970 e 1980, a atriz tem 64 e parou de atuar logo após fazer "Meu Bem, Meu Mal" (Globo, 1990), na qual repetiu o par romântico que fez em "Vale Tudo", com Cássio Gabus Mendes. Os dois se casaram na vida real em 1991.

Lídia Brondi com Cássio Gabus Mendes em 'Vale Tudo' e a atriz como Leonora em 'Tieta' Imagem: Divulgação/Globo

Reginaldo Faria foi Marco Aurélio, em "Vale Tudo", e Ascânio, em "Tieta". O veterano, que está sem papel fixo em novelas desde 2018, quando fez "Espelho da Vida", tem atualmente 87 anos. É pai dos também atores Marcelo Faria e Carlos André Faria e do diretor Régis Faria.

Reginaldo Faria em 'Vale Tudo' e em 'Tieta' Imagem: Divulgação/Globo

Lilia Cabral foi Aldeíde, em "Vale Tudo", e Amorzinho, em "Tieta". A vilã de "Garota do Momento", atual trama das 18h, Lilia Cabral, 67, já protagonizou diversas novelas da Globo. Os papéis nas novelas de 1988 e 1989 impulsionaram ainda mais sua carreira.

Lilia Cabral em 'Vale Tudo' e em 'Tieta' Imagem: Divulgação/Globo e Reprodução/Facebook

Rosane Gofman foi Consuelo, em "Vale Tudo", e Cinira, em "Tieta". Após lutar contra um câncer, Gofman, 67, está confirmada para o elenco de "Êta Mundo Melhor", próxima novela das 18h da Globo.

Rosane Gofman em 'Vale Tudo' e em 'Tieta' Imagem: Divulgação/Globo

Sebastião Vasconcelos foi Salvador, em "Vale Tudo", e Zé Esteves, em "Tieta". O ator, falecido em 2019, fez o pai das protagonistas nas duas novelas (Raquel e Tieta). Sem convites para atuar em novelas, Vasconcelos enfrentou grave depressão.

Sebastião Vasconcelos em 'Vale Tudo' e em 'Tieta' Imagem: Divulgação/Globo

Cláudio Corrêa e Castro foi Bartolomeu, em "Vale Tudo", e Padre Mariano, em "Tieta". Um dos recordistas de papéis em novelas, o veterano também pode ser visto em "História de Amor" (Globo, 1995), exibida atualmente na faixa Edição Especial da Globo. Corrêa e Castro morreu em 2005.

Cláudio Corrêa e Castro em 'Vale Tudo' e em 'Tieta' Imagem: Divulgação/Globo

Renata Castro Barbosa foi Flávia, em "Vale Tudo", e Letícia, em "Tieta". Sem papel fixo em novelas desde 2013, quando fez "Amor à Vida", Renata, 51, atualmente apresenta um podcast ao lado de Gabriela Duarte.

Renata Castro Barbosa com Fábio Villa Verde em 'Vale Tudo' e a atriz em 'Tieta' Imagem: Reprodução/Instagram e Divulgação/Globo

Danton Mello foi Bruno, em "Vale Tudo", e Peto, em "Tieta". Intérprete de Raimundo em "Garota do Momento" atualmente, Danton Melo, 49, deu vida ao filho de Leila (Cássia Kis) na trama de 1988 e foi herdeiro de Perpétua (Joana Fomm) na novela de 1989.

Danton Mello em 'Vale Tudo' e em 'Tieta' Imagem: Divulgação/Globo

