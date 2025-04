Vilma se prepara para encontrar Dona Déa após beijo em Diogo: 'Finalmente'

Vilma, 68, participará do próximo Domingão com Huck, semanas após sua eliminação do BBB 25.

O que aconteceu

Uma das eliminadas do modo turbo do reality show, a participante será uma das convidadas do programa dominical. Em seu perfil do Instagram, ela anunciou: "Estarei no próximo domingo no Domingão com Huck e finalmente vou encontrar com Luciano Huck e Dona Déa. Não percam!".

Durante a participação de Diogo Almeida no programa, o ator protagonizou um beijo com Dona Déa. Logo que deixou o confinamento, Vilma ficou surpresa de ver um vídeo deste momento.

Nos comentários, o ator ainda sugeriu que eles fizessem um 'almoço em família'. "Luciano Huck é um queridão! Eu vou amar assistir esse encontro! Sei do carinho e admiração que você tem por ele, Vilmoca. Dona Déa, amada! Agora já dá pra gente marcar aquele almoço", brincou.

