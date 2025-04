Davi Brito brinca sobre dever R$ 64 mil no Serasa: 'Não sei como vou pagar'

Davi Brito publicou vídeo ironizando dívida no Serasa após prêmio milionário do BBB 24. Publicação ocorre após ele dizer que vai ser pai em live e uma ex-assessora dizer que ele está mentindo.

O que aconteceu

Davi Brito fez referência a suposta dívida de R$ 64 mil em vídeo humorado. O campeão do BBB 24 estaria com o nome negativo e com pendências no Serasa (Serviço de Proteção ao Crédito).

Atualmente, Davi teria cerca de R$ 13 mil em dívidas ativas, sendo a última registrada em 26 de setembro no valor de R$ 407,30. As informações foram publicadas pelo jornal Extra.

Davi recebeu R$ 2,9 milhões da Globo como prêmio do BBB e fez investimentos imobiliários na Bahia. "Quem vai me ajudar a limpar essa barra véi?", escreveu Davi na legenda da publicação seguido das hashtags "Me Ajuda" e "Serasa".

No vídeo, ele diz que tava devendo R$ 64 mil. "64 mil de guê?", brinca Davi interpretando a si mesmo sem camisa e vestido e trocando "que" pelo "guê", viralizado de fala sua no reality ainda em 2024. "De dívida no Serasa", responde o Davi vestido.

"Dívida acumulada no cartão de crédito. (…) Não sei como vou pagar", fala Davi fingindo chorar. Vídeo foi publicado na noite de ontem.

O próprio Serasa comentou: "E gastou 64 mim com guê?", escreveu o perfil. Davi fixou o comentário do serviço no topo da publicação. Ele nçao sinalizou se estaria fazendo uma publicidade ou não.