Salários iguais para todos: quanto ganhou o elenco de 'The White Lotus'?

Assim como muitas outras produções, "The White Lotus" (Max) tem no elenco principal grandes nomes de Hollywood e também novos talentos. A novidade é que todos, entre os protagonistas, recebem o mesmíssimo valor por temporada.

O que aconteceu

Todos os protagonistas recebem aproximadamente 40 mil por episódio (R$ 230 mil na cotação atual). A informação foi confirmada pelo produtor David Bernad à revista "The Hollywood Reporter". Segundo ele, essa política foi criada ainda na primeira temporada do famoso seriado.

Por temporada os atores recebem um total de 320 mil dólares (cerca de R$ 1,8 milhão). Esse é o valor se forem considerados os 8 episódios habituais. O produtor ainda afirmou que cada episódio da 3ª temporada custou entre 6 e 7 milhões de dólares.

Todo mundo é tratado da mesma forma em 'The White Lotus'. O pagamento é igual para todos, e o nome na abertura segue ordem alfabética. Isso atrai quem realmente quer fazer parte do projeto pelos motivos certos, não apenas pelo dinheiro David Bernad, produtor de "The White Lotus"

Diretora de elenco disse que nova abordagem torna tudo mais simples. "Facilita demais. Você apresenta o valor e a pessoa decide se topa ou não. E, claro, não dá pra julgar quem precisa ganhar mais pra se sustentar", destacou Meredith Tucker.

Woody Harrelson rejeitou o papel em 'The White Lotus' Imagem: Reprodução/Instagram

Woody Harrelson, 63, não conseguiu negociar um salário maior. Inicialmente escalado para interpretar Rick Hatchett, conforme noticiado pelo THR, o ator indicado três vezes ao Oscar tentou reivindicar um cachê diferente com David Zaslav, CEO da Warner Bros. Discovery, mas o pedido foi recusado e o papel então caiu nas mãos de Walton Goggins.

Harrelson alegou que gravações coincidiram com suas "férias de família". "Eu estava pronto para fazer 'The White Lotus' e estava muito animado. Infelizmente, o cronograma de produção deles mudou e entrou em conflito com as minhas férias de família que já estavam planejadas, me forçando a tomar uma decisão muito difícil", contou ele ao Daily Beast.