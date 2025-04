Deolane escapa de depoimento na CPI das Bets após habeas corpus do STF

Uma liminar que desobriga a influenciadora Deolane Bezerra de comparecer à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Bets foi concedida pelo ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

O depoimento estava marcado para esta quinta-feira (10), às 9h, no Senado. A CPI investiga a atuação de influenciadores para atrair novos apostadores para as Bets. A convocação atendeu ao requerimento do senador Izalci Lucas (PL-DF).

#CPIdasBets | O depoimento da influenciadora Deolane Bezerra estava agendado para esta quinta-feira (10). No entanto, Deolane conseguiu um #HabeasCorpus para não precisar comparecer à reunião da CPI. pic.twitter.com/NS1LOXCLm9 -- TV Senado (@tvsenado) April 10, 2025

Mendonça atendeu o pedido de liminar enviado pela defesa da influenciadora. O ministro entendeu que Deolane é investigada pela Polícia Civil de Pernambuco e, portanto, não está na condição de testemunha, como definiu a CPI. Pelo entendimento, a influenciadora pode exercer o direito à não autoincriminação e deixar de comparecer ao depoimento.

Em dezembro do ano passado, André Mendonça também barrou o depoimento de Deolane em outra comissão, a CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas do Senado.

Deolane é investigada pela Operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco. A influenciadora é acusada de criar um site de apostas para lavar dinheiro de jogos ilegais. A ação foi desencadeada contra uma quadrilha suspeita de movimentar cerca de R$ 3 bilhões num esquema de lavagem de dinheiro de jogos de azar.

Ela chegou a ser presa em setembro de 2024, mas ganhou liberdade logo em seguida após ser beneficiada por um habeas corpus. A influenciadora nega as acusações.

Altos gastos

Na última terça-feira (8), a CPI ouviu o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Segundo o BC, entre R$ 20 bilhões e R$ 30 bilhões são gastos por mês com apostas no Brasil. A comissão investiga o impacto das apostas online na saúde financeira das famílias.