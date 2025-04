Rico? Um detalhe deve mudar o final de Poliana no remake de 'Vale Tudo'

Em 1988, Pedro Paulo Rangel (1948-2022) encarnou o papel de Poliana, apelido de Audálio em referência ao personagem da literatura que preza pela inocência. No remake, Matheus Nachtergaele, 57, é quem vive o dono de boteco boa praça.

O final dele na versão atual deve se diferenciar da original apenas por um detalhe.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

No início da novela, Poliana é um dono de bar (no bairro do Catete em 1988 e em Vila Isabel agora). Sempre de bem com a vida, ele se mostra constantemente disposto a ajudar os vizinhos.

Poliana e Raquel se tornam sócios em um restaurante. Conhecendo os dotes culinários da personagem de Regina Duarte na versão antiga e de Taís Araújo no remake, o empreendedor se torna aliado dela em um novo negócio.

Pedro Paulo Rangel e Matheus Nachtergaele como Audálio / Poliana em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

No final da primeira versão, ele e Raquel abrem uma empresa de cozinha industrial. Não se sabe se a autora do remake, Manuela Dias, adotará o mesmo desfecho para Poliana, embora a história já esteja bastante semelhante à original de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.

Poliana termina a novela de 1988 muito bem acompanhado. Ele se apaixona por Íris, personagem que foi vivida por Cristina Galvão, uma datilógrafa que se frustra pelo comportamento exageradamente positivo de Poliana. Os dois ficam juntos no final.

Quem também se envolve com Íris nessa versão é Jarbas (Stepan Nercessian). Na trama original, o motorista não era casado com Consuelo (Rosana Gofman) e, sim, seu irmão. Agora, Jarbas e Consuelo são um casal.

Cristina Galvão interpretou Íris em 'Vale Tudo' (1988) Imagem: Reprodução/Globo

Um detalhe deve mudar o final de Poliana: presença de Íris é incerta. O dono do bar realmente deve se tornar um empresário de sucesso ao lado de Raquel, contudo, o romance do personagem com a datilógrafa ainda não foi confirmado, tampouco o surgimento dela na história. A tia de Íris, dona Pequenina, também compôs a trama antiga, interpretada por Lourdes Mayer, mas não há indícios de sua aparição.

No remake, Poliana é assexual. O termo caracteriza a pessoa que não sente atração sexual por ninguém, independentemente do gênero. Porém, isso não quer dizer que não possa se envolver romanticamente com alguém. Dessa forma, Poliana pode ou não encontrar um par até o final da trama.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.