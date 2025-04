Após renegar Maria de Fátima, Raquel ganha duas novas filhas em 'Vale Tudo'

No capítulo desta quinta-feira (10) em "Vale Tudo" (Globo), Raquel vende sanduíches na praia. Sempre positiva, a empreendedora convida Daniela e Gilda para venderem sanduíche com ela, ajudando as jovens a também se erguerem na vida.

Ao final, Maria de Fátima se depara com Raquel vendendo sanduíche para Solange na praia. A cena é uma das mais icônicas da novela.

Daniela, Gilda e Raquel em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Ainda neste capítulo: César confirma que roubou Maria de Fátima. Tiago reclama de Marco Aurélio com Helena. Luciano descobre que Ivan conseguiu as planilhas da área financeira da empresa. Maria de Fátima sente inveja de Solange e Afonso.

Rubinho conta a Ivan que foi convidado para trabalhar em Nova Iorque. Ivan comenta com a família que pode descobrir um sistema de corrupção dentro da TCA.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.