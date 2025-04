BBB 25: Maike diz não lembrar de puxar cabelo de Renata e pede desculpas

Após ser advertido pela produção por importunar Renata na noite de ontem no BBB 25 (Globo), Maike se desculpou nesta manhã e disse não lembrar das atitudes.

O que aconteceu

O paulista conversou com Renata sobre a noite anterior, na qual ficou bêbado, puxou o cabelo da sister e a mordeu enquanto ela se mostrava claramente desconfortável. Ele declarou não ter memória desses momentos. Antes de dormir, o brother chegou até a culpá-la por seus atos.

Maike: "Ontem eu falei muita coisa?".

Renata: "Em que aspecto? Começou fofinho, com muitas declarações, aí depois se passou um pouco. Recebeu 32 'atenções' [da produção]. Se passou um pouco comigo também".

Maike: "Com você? Sério? Desculpa".

Renata: "Aí pediu desculpa...".

Maike: "Sério?".

Renata: "Foi. Pediu desculpa várias vezes. Aí eu disse que não ia dormir contigo".

Maike: "O que eu falava? Eita, mano... O que eu fiz com você?".

Renata: "Ficou puxando o meu cabelo".

Maike: "Desculpa".

Renata: "...Aí eu reclamei. Falei: 'Para! Eu já falei várias vezes'. Aí tu levou um 'atenção'".

Maike: "Desculpa".

Renata: "Tu não lembra de nada?".

Maike: "Lembro de algumas coisas específicas. Mas disso aí eu não lembrava, não".

