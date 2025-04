Roberto Carlos segue em tratativas para renovar com a Globo, diz empresário

Léo Esteves, empresário de Roberto Carlos, disse que o cantor segue em "tratativas" com a TV Globo sobre a renovação de seu contrato. O vínculo com a emissora venceu no último dia 31 de março, depois de 50 anos de parceria.

"Roberto quer entender ainda como fazer esse novo contrato", disse Esteves ao Estadão, na noite desta quarta-feira, 9, durante o anúncio dos indicados ao Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira.

Essa não foi a primeira vez que Roberto abre negociações com a emissora - ao longo das décadas, o contrato foi renovado algumas vezes. No entanto, esse é o momento de mais incerteza de que o cantor seguirá na emissora.

Fontes ouvidas pelo Estadão anteriormente afirmaram que, dessa vez, Roberto se permitiu a ouvir propostas de outras emissoras e do streaming.