Conto de George R. R. Martin vira filme com Milla Jovovich

"Nas Terras Perdidas", conto de George R. R. Martin presente no livro "Dreamsongs Vol. 1", virou um filme que chega aos cinemas no dia 17 de abril.

Milla Jovovich protagoniza a obra. Ela interpreta a feiticeira Gray Alys, enviada às enigmáticas Terras Perdidas em busca de um poder mágico capaz de transformar uma pessoa em lobisomem.

O filme é dirigido por Paul W.S. Anderson, marido da atriz. Os dois já haviam trabalhado juntos em obras como "Resident Evil: O Hóspede Maldito" (2002) e "Os Três Mosqueteiros" (2011).

Milla elogia o profissionalismo do diretor. "Ele tem artistas que criam cada cena, então ele tem páginas e páginas, quase uma história em quadrinhos. É muito bonito", diz. "Quando você chega no set com o Paul, ele já fez a maior parte do trabalho".