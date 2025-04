Violentada, Roxelle ganha ajuda de dois anjos em 'Volta por Cima'

No capítulo desta quinta-feira (10) de "Volta por Cima" (Globo), Roxelle briga com Gerson. Em seguida, Sebastian e Gigi contam para Rodolfo o que aconteceu com a moça.

Gigi tenta ajudar e é impedido de visitar Roxelle, que por sua vez tenta enfrentar Gerson, mas infelizmente não consegue.

Ao final, Yuki sugere que ela e Gigi denunciem Gerson à polícia.

Gerson (Enrique Diaz) e Roxelle (Isadora Cruz) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Jô aconselha Cacá a parar de atacar Madalena. Violeta se assusta ao ver Jô em seu quarto. Tati reclama de não poder ir ao show de Jin. Jayme ganha dinheiro em uma aposta, e Tereza fica animada. Silvia leva Matias para conhecer sua academia. Madalena fala sobre Roxelle com Osmar, que questiona Gerson. Jão procura Cacá.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.