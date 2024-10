A Fazenda: Love avalia possível saída de Sacha: 'O jogo ficará morno'

Na véspera da 6ª roça de A Fazenda (Record), os peões do grupo de Zé Love specularam o desenrolar do jogo com a possível saída de Sacha.

O que aconteceu

Vanessa questionou quem os amigos achavam que sairia na próxima roça. Camila, Yuri e Sacha disputam a preferência do público na 6ª berlinda do reality rural.

Love avalia que a saída de Sacha pode tornar o jogo morno. "Depende de como está lá fora. Essa roça eu não, ele [Sacha] não sai. Não é porque é forte, é porque o público vai deixar para pegar. A verdade é: hoje, tirando ele, o jogo vai ficar morno. Eles se perdem. Nenhum [Yuri, Gui ou Luana] ali tem capacidade de assumir e nem jogo para isso."

Zé diz que torce para que Yuri saia. "Mas se aquele bagulho da Júlia for a Camila, ela vai sair. Não tenho dúvidas", completa se referindo à combinação de sinais feita com Júlia, que levou ao cancelamento das plaquinhas da Hora do Faro (Record).

A conversa continua mais tarde e Albert avalia que Camila é quem deverá sair: "Não tem jogo, tá indo uma por uma. É engraçado que é o próprio grupo que o Sacha criou, desmanchou, ficou de backup e fez outro". "A água chegou e a próxima vai ser a Flora. Termina nela esse ciclo aí", finaliza.

"Se ela sair, a Flora é igual. Flora vai ficar muito perdida com a saída de Camila", reflete Love.

68572

true

http://splash.uol.com.br/enquetes/2024/10/30/a-fazenda-2024---enquete-uol-quem-voce-quer-que-fique-na-6-roca.js

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso