Leão defende o fim de MasterChef após saída de Ana Paula: 'Perdeu a graça'

O jornalista Leão Lobo defendeu o fim do MasterChef após a saída da apresentadora Ana Paula Padrão do comando do reality gastronômico da Band. A atração está no ar desde 2014.

Ana Paula se despediu do programa em suas redes sociais nesta terça-feira (29), após decidir por não renovar o seu contrato com a emissora. Ela contou estar sempre em processo de mudança e que focará em sua carreira de empresária, na área da educação, sem dar mais detalhes.

No Splash Show, nesta quarta (30), Leão disse que a mudança no elenco de jurados prejudicou o MasterChef, que, segundo ele, perdeu a graça com o passar do tempo.

Ana Paula Padrão já estava meio sem graça ali, já não tinha muita ação no programa. Tomara que ela vá para uma coisa melhor, é uma moça muito talentosa.

Eu, se fosse a Band, aproveitava a saída dela para acabar o MasterChef, que acho que já deu, né? No começo foi um frisson, era uma novidade. Agora acho que já deu. Quando foram saindo os jurados, foi perdendo a graça. Porque aqueles jurados eram aqueles jurados. Quando muda, fica meio esquisito. É que nem boate quando aumenta, não dá certo.

Leão Lobo

Caso o programa gastronômico continue, Leão Lobo contou que tem gente defendendo o nome de Regina Volpato à frente da atração.

Tem gente falando, e eu acho bacana, que deveria ser Regina Volpato, se continuar para o lugar dela. Regina Volpato já falou que não quer mais fazer programa de diversidade. E é o ideal, apresentar o MasterChef.

Leão Lobo



