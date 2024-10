Volta por Cima hoje (31): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

A reação de Tati (Bia Santa) ao ver Jin (Allan Jeon) vai dar muito o que falar. Veja seguir o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (31) em "Volta por Cima" (Globo):

O que vai acontecer

Violeta não gosta dos comentários de Madalena. Osmar orienta Jayme a agir com naturalidade diante de sua sobrinha. Tati pede para Jão conversar com a irmã. Nando tenta convencer Edson a perdoar Rosana. Tati desmaia ao ver Jin na lanchonete de Neuza.

Joyce vê Roxelle com Sebastian. Silvia convida Gigi para viajar com ela. Cida pede que Cacá não se aproxime mais de Jão. Roxelle chantageia Chico e procura Madalena. Cacá chega à casa de Jão e encontra sua rival.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.