Paolla Oliveira e Diogo gargalham diante de fã que quer ser sua 'marmita'

Paolla Oliveira, 42, e Diogo Nogueira, 43, foram às gargalhadas ao assistir a um 'desabafo' da atriz Júlia Iorio, declarando a atração profunda por ambos cônjuges e pedindo para ser a 'marmita' deles.

O que aconteceu

Os dois publicaram em seus perfis do Instagram um vídeo em que reagem juntos à gravação de Júlia. "É muito triste pensar que eu vou morrer e passar toda a minha existência sem pegar o Diogo Nogueira e a Paolla Oliveira. Gente, que casal é esse? Meu Deus do Céu!", derrete-se a fã do par, no início da gravação.

A atriz e o sambista riram a valer com o afã da moça em fazer parte da intimidade deles. "Eu só preciso de uma chance! Uma chance! Vou ganhar eles na risada! 'Oi, Diogo... Oi, Paolla... Deixa eu ser sua marmita, cara!' Como é que Deus juntou dois gostosos em um casal só? E nós aqui, na merda, sem ter um gostoso pra chamar de nosso? Cada foto que eles postam juntos é demais!"

Júlia conclui a filmagem 'despistando' caso sua família venha a ter acesso àquele conteúdo. "Mãe, se estiver vendo isso, é brincadeira, tá? É só pela risadaria mesmo, fica tranquila...", disfarça a atriz. "Tá vendo? Era só brincadeira...", ironiza Diogo para a amada. "Agora é brincadeira!", debocha Paolla, ainda aos risos.