Produtora acusada por Ivete e Lud tem R$ 2,6 milhões em multas trabalhistas

A 30e acumula uma dívida superior a R$ 2,6 milhões em multas trabalhistas. Ivete Sangalo e Ludmilla, que anunciaram o cancelamento de suas turnês na manhã desta quarta-feira (15), acusam a produtora de descumprimento contratual.

O que aconteceu

Splash teve acesso à certidão de débitos trabalhistas da empresa. De acordo com o documento, emitido no início da tarde de hoje (15), há dez processos de autuação abertos no sistema do Ministério do Trabalho.

Multas estão ligadas ao descumprimento de regras estabelecidas na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). O artigo 157 da legislação, que aparece em maior frequência, trata, entre outras coisas, das normas de segurança e medicina do trabalho.

Empresa também foi punida por manter funcionários sem registro. De acordo com a legislação, o empregador que descumpre a regra está sujeito a uma multa de R$ 3 mil por trabalhador não registrado.

Produtora foi aberta em maio de 2017, com um capital social de R$ 300 mil, segundo informações da Receita Federal. A marca afirma que mais de três milhões de pessoas são impactadas anualmente pelos eventos que "promove, realiza e produz."

A 30e foi procurada por Splash, mas não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.

Ivete e Ludmilla cancelam turnês

Ivete Sangalo anunciou o cancelamento da turnê Imagem: Reprodução/Globo

Ivete Sangalo e Ludmilla anunciaram o cancelamento das respectivas turnês, "A Festa" e "In The House", na manhã de hoje, por meio de comunicados divulgados nas redes sociais. As cantoras responsabilizaram a 30e.

Ivete disse que a produtora não conseguiria garantir as condições necessárias para que as apresentações acontecessem da "forma como foram concebidas, com a excelência e segurança prometidas e acordadas."

Quando você tem um projeto dessa grandeza, todas as pessoas envolvidas têm por obrigação o compromisso de realizar tudo com excelência e, acima de tudo, a maior responsabilidade. É por isso que, embora eu esteja consternada, eu tomei a decisão de cancelar essa turnê. Ivete

Procurada, a 30e afirma que tentou negociar com Ivete. "Em relação à turnê 'Festa', por questões de demanda, a empresa propôs à artista e sua equipe uma readequação da estrutura e produção e foi surpreendida com o comunicado publicado", diz em nota enviada à reportagem.

Ludmilla também cancelou sua turnê, produzida pela mesma empresa. "A decisão foi tomada mediante o não cumprimento por parte da produtora responsável pela turnê das condições previstas no pré-contrato para a viabilidade dos shows planejados há meses. Com isso, fica impossibilitada a realização desta tour", diz comunicado postado por Ludmilla.

30e afirma que foi surpreendida pelo cancelamento da turnê de Ludmilla. "Em relação à turnê 'Ludmilla in the house tour', não houve nenhuma negociação anterior à decisão exclusiva da artista, e seu comunicado", diz a nota.