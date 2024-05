Atriz revela atração sexual em Roberto De Niro: 'Queda por homens idosos'

Chelsea Handler, 49, em entrevista no programa Jimmy Fallon:

A atriz revelou que tem interesse no ator Robert De Niro, 80. "Sinto muita atração sexual por Robert De Niro. Não vou fingir que não".

Ela contou que ficou feliz do artista ser um dos entrevistados do programa. "Eu não pude nem chegar perto dele nos bastidores [do programa], porque a namorada dele (Tiffany Chen) está lá atrás e não quero que ela pense que estou tentando alguma coisa [com ele] — mas eu quero tentar alguma coisa"

Chelsea revelou que sempre se relacionou com homens mais velhos. "Tenho uma queda por homens idosos. Eu sempre namoro os mais velhos. Uma hora vou ter que parar, sabe, porque vão ficar muito velhos".

Ela ainda deu detalhes de desejo sexual com o ator. "Mas sinto-me sexualmente atraída por Robert De Niro. Eu sempre senti. E eu gostaria de ser penetrada por ele."