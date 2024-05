Maitê Proença reflete sobre velhice e diz curtir 'brincar com o corpo'

Maitê Proença, 66, refletiu sobre a velhice e disse que gostar de "brincar" com o próprio corpo para não ficar na rotina.

O que aconteceu

Proença abordou o assunto ao falar sobre a importância de mudar a rotina para estimular o corpo e o cérebro. Em entrevista ao podcast Outros Tempos, a atriz disse que com a adoção de novos hábitos consegue "enganar a velhice", embora considere velhice apenas um conceito.

Corpo sente necessidade de se exercitar, destacou Proença. "Eu mexo a perna, levanto, boto coisa, se eu não fizer dói, o corpo dói. Então eu mexo o ombro, a cara, fico fazendo coisas que posso fazer com meu corpo, brincando com meu corpo".

A atriz também ressaltou a importância de não se acomodar. "Eu acho que falta paciência com a vida, falta de interesse por coisas novas e você se sente incapaz porque está se acomodando no que já conhece, não estimular a cabeça, não fazer coisas diferentes, nem as pequenas coisas".

Maitê Proença afirmou que é importante buscar novos estímulos. "Por exemplo: eu ando de costas no corredor pela minha casa, eu às vezes sento no lugar diferente da mesa, eu não gosto de sentar no lugar diferente da mesa, eu gosto de sentar sempre no mesmo lugar, mas eu me obrigo a sentar em outro lugar, eu escovo meus dentes com a mão esquerda, em vez de escovar com a mão direita, vou fazendo essas coisas que vão mantendo a cabeça atenta".