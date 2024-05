Paolla Oliveira admite que sentiu raiva de colega de trabalho: 'Bastante'

Paolla Oliveira, 42, admitiu, em uma rede social, que já sentiu raiva de uma pessoa com quem trabalhou na sua carreira.

O que aconteceu

A atriz fez a confissão aos seus seguidores do Instagram na noite desta quarta-feira (15). Ao abrir uma caixinha de perguntas nos stories, ela contou que iria responder situações com "eu nunca ou eu já". Então, ela foi questionada se ficou com raiva de alguém que trabalhava com ela.

Sorridente, a atriz foi direta ao responder a pergunta do seguidor ou seguidora. "Já, bastante", afirmou ela.

Além disso, ela também foi questionada sobre as suas personagens. Um seguidor perguntou se ela se arrependeu de dar a vida a algum deles e ela contou que não. "Não, nunca, esse não", disse.