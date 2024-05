'Renascer' chega ao capítulo 100: relembre momentos marcantes até aqui

Na quinta-feira (16) será exibido o capítulo 100 do remake de "Renascer" (Globo). A novela, que tem previsão de 197 capítulos, chega à metade com várias reviravoltas e momentos marcantes.

Logo no início, "Renascer" já apresentou uma sequência eletrizante, com José Inocêncio (Humberto Carrão) fazendo um pacto e logo após quase sendo assassinado. A trama se inicia com o protagonista fincando seu facão aos pés do Jequitibá-Rei e dizendo: "Enquanto o meu facão estiver encravado aos seus pés, nem eu nem você haveremos de morrer... nem de morte matada... nem de morte morrida!"

Depois disso, ele é atacada pelos capangas de Coronel Firmino (Enrique Diaz), que quase matam Inocêncio ao tirar a pele de suas costas. O coronelzinho é salvo por Rachid (Almir Sater), libanês que estava passando pelo local, costura suas costas e o leva até a fazenda de Cândida (Maria Fernanda Cândido).