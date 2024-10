Jennifer Garner usa fantasia de 'De Repente 30' para o Halloween

Jennifer Garner, 52, reviveu sua personagem de "De Repente 30" para o Halloween.

O que aconteceu

A atriz decidiu se fantasiar de Jenna Rink para o Halloween deste ano. Ela compartilhou o resultado da produção em seu Instagram nesta quarta-feira (30).

No filme de 2004, a protagonista se incomoda com sua idade e pede para ser adulta em seu aniversário de 13 anos. O pedido se realiza e, no dia seguinte, ela descobre que está com 30 anos.

Além de Jennifer Garner, "De Repente 30" conta com Mark Ruffalo e Judy Greer no elenco. O filme fez sucesso nos anos 2000 e está disponível para assistir na Netflix.