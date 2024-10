Explosão: Zefa Leonel morre no último capítulo de 'No Rancho Fundo'?

Zefa Leonel (Andréa Beltrão) pode ter um final trágico em 'No Rancho Fundo' (Globo). O último capítulo da novela será exibido nesta sexta-feira (1).

O que acontece com Zefa Leonel?

Zefa Leonel teria coragem de trocar a própria vida pela existência intacta da Gruta Azul. Lembrando que a protagonista da novela correu risco de morrer já nos capítulos iniciais da trama após um grave desmoronamento no local.

No último capítulo, ela vai à Gruta Azul para evitar uma explosão. Isso porque Ariosto (Eduardo Moscovis) mandou Elias (André Luiz Frambach) colocar dinamites no local, visando conseguir extrair as pedras preciosas com mais rapidez.

Artur (Túlio Starling) e Quinota (Larissa Bocchino) descobrem o que Elias fez. A partir disso a tensão será generalizada e Zefa Leonel deve 'arregaçar as mangas' para impedir que o crime ambiental seja concretizado.

Corajosa, Zefa Leonel poderá morrer ao tentar proteger a Gruta Azul. Essa seria uma possibilidade um tanto quanto cruel para o final da personagem. Porém, tudo indica que ela sairá dessa como uma verdadeira heroína, conseguindo provar a culpa de Ariosto.

Uma novidade do último capítulo de "No Rancho Fundo" é a presença de Venâncio, personagem de Hugo Germano em "Mar do Sertão" (Globo).