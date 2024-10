Zé Love promete provocar rivais caso não receba delegação em A Fazenda

Em conversa com aliados na madrugada de quinta-feira (31), Zé Love prometeu provocar os rivais caso não recebe nenhuma tarefa na delegação de Luana.

O que aconteceu

O jogador comentou acreditar que a influenciadora o deixará de fora das tarefas da semana. "Eu acho que eles não vão me dar nada. Eles vão me deixar de lado pra não aparecer, para ficar aqui em cima, só que eles vão se f*der!"

Zé Love prometeu atormentar os rivais. "Na hora do trato, eu vou ficar lá embaixo. Se eles não me derem nada, na hora que tocar a vaca, eu vou descer e vou ficar 'olha, amarra aqui'. Cês vão ver o que vou fazer!"

Babi fez um pedido. "Me chama que eu quero ver."

Love completou. "Vou ser um incentivador! E outra, se tiver leite errado, vou falar 'a mão tá errada, pega assim, faz assim'."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 6ª roça? Resultado parcial Total de 82948 votos 27,07% Camila 36,80% Sacha 36,13% Yuri Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 82948 votos

