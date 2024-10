De discurso de eliminação a briga com ator: as polêmicas de Tiago Leifert

Tiago Leifert, 44, foi criticado por Bruno Gagliasso, 42, após opinar sobre a ausência de Vini Jr. no Bola de Ouro 2024. Ocasionalmente, o ex-apresentador se vê envolto em polêmicas. Relembre:

Morte de Gabriella Anelli

Gabriela Anelli, 23, torcedora do Palmeiras morta em confusão antes do clássico contra o Flamengo Imagem: Reprodução/Redes sociais

O apresentador "justificou" a morte da torcedora do Palmeiras, que foi atingida por um pedaço de vidro no pescoço em frente ao Allianz Parque. Leifert disse que, por ser de torcida organizada, Gabriella "assumiu o risco" de morrer. Após as críticas, ele se desculpou pela fala.

Felipe Neto

O influenciador criticou a falta de posicionamento do ex-apresentador. Na época, Leifert chamou Felipe de "gente inferior" e os dois trocaram farpas.

Ícaro Silva

O ator chamou o BBB de "entretenimento medíocre", e o apresentador disse que o programa pagava o salário dele na TV Globo. "Você deveria ser adulto e nunca mais aceitar trabalho de nenhuma empresa que promova o entretenimento que você acha ruim. Que tal? Qual seu plano para 2022? Alguma novela? Talvez seja hora de repensar, não se misturar com produtos inferiores a você", escreveu Leifert.

Saída de Nayara do BBB

Nayara BBB 18 Imagem: Reprodução/Globo

Quando Nayara —uma mulher negra— foi eliminada do BBB 18, Leifert disse que "representatividade" não levava a nada. O comentário gerou repercussão negativa.

Misturar esporte e política

Em 2018, Colin Kaepernick, jogador da NFL, protestou durante um jogo sobre a forma como a polícia americana trata os negros. Para a GQ, Leifert escreveu um texto de opinião declarando que eventos esportivos não eram lugar de manifestação política. Mais uma vez, a opinião gerou polêmica e foi rechaçada.