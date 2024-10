Flor é alvo de críticas de aliados em A Fazenda 16: 'Puxa-saco'

Na madrugada de quinta-feira (31) na sede de A Fazenda 16 (Record), Zé Love e seus aliados criticaram o fato de Flor ser próxima de Gui, Sacha, Yuri e Camila.

O que aconteceu

Babi apontou como ela se comportou após Luana se tornar fazendeira. "Você não vê a Flor com eles?"

Love concordou com ela. "Lógico que eu vejo. Não sou bobo, não."

Babi pontuou. "Isso me incomoda muito, cara."

Love criticou a peoa. "Ela é puxa-saco."

Babi detonou Flor. "Não vem me dizer que é o jeito dela. Só que é amiga até quando? Dois melhores amigos nossos saíram. Até quando vai ficar assim?"

Aqui é um jogo de posicionamento. Se você não se posiciona nem para um lado, nem para o outro, você não tá de lado nenhum. Dois melhores amigos saíram, a pessoa vê um monte de situações erradas e ainda fica 'êêêê'. Babi

