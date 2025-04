Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 19/4 a 3/5

Maristela é interditada. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Garota do Momento" (Globo) logo abaixo:

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Sábado, 19 de abril

Amália descobre uma forma de salvar o clube da desapropriação. Edu afirma a Celeste que suas mães precisam saber da gravidez. Juliano e Zélia submetem Maristela a uma avaliação médica. Ulisses afirma a Glorinha que ainda a ama. Carlito comemora com Érico o sucesso do pai como artista. Todos comemoram a suspensão do despejo contra o Gente Fina. Maristela é interditada judicialmente. Basílio revela a Juliano que se casou com Maristela e responderá por ela na empresa.

Segunda-feira, 21 de abril

Juliano expulsa Basílio da empresa, e Zélia o questiona sobre a autenticidade de sua certidão de casamento com Maristela. Ulisses procura Glorinha. Maristela descobre que Basílio forjou o casamento com ela. Bia tenta retomar sua amizade com Celeste e Eugênia. Basílio explica seu plano contra os Alencar para Clarice e Beatriz. Raimundo e Beto desconfiam do comportamento de Celeste. Celeste tem um sangramento. Clarice descobre que Valéria está morta.

Terça-feira, 22 de abril

Clarice sonda Maristela sobre a morte de Valéria. Basílio prova a autenticidade de seu casamento com Maristela. Celeste conta a Lígia sobre a gravidez. Zélia garante a Basílio que será sua inimiga. Clarice conta a Beatriz sobre Valéria. Beatriz pede que Basílio proteja Clarice dos Alencar. Anita confronta Edu sobre o estado de Celeste. Lígia se emociona quando Celeste a chama de mãe. Bia sofre com a rejeição de suas amigas e pede ajuda a Ronaldo. Basílio revela a Maristela que Juliano a está dopando.

Quarta-feira, 23 de abril

Basílio explica seu plano a Maristela. Lígia conversa com Raimundo sobre a gravidez de Celeste. Beto e Ronaldo apoiam Celeste. Basílio se muda para a mansão dos Alencar. Celeste afirma que se casará com Edu. Maristela confronta Juliano sobre tê-la dopado. Raimundo conversa com Alfredo sobre a situação de Celeste. Ronaldo orienta Bia sobre como pode se reaproximar de Celeste.

Quinta-feira, 24 de abril

Juliano desconfia de Clarice. Clarice mostra a Teresa suas telas de arte. Vera conversa com Celeste. Beto lamenta por Clarice não acreditar em sua história sobre Bia. Raimundo autoriza o casamento de Edu com Celeste. Juliano percebe rastros de tinta no sapato de Clarice. Sérgio sofre pelo afastamento de Jacira. Juliano confronta Teresa. Maristela e Basílio demitem Zélia. Bia tenta se reaproximar de Celeste e Eugênia. Maristela se apressa em marcar a data do casamento de Beto e Bia. Zélia e Juliano deduzem que Clarice voltou a pintar.

Sexta-feira, 25 de abril

Raimundo lamenta o sofrimento de Beto com seu futuro casamento com Bia. Maristela e Bia comentam sobre o colar de joias roubado. Jacira compra o colar de Coralina, sem que as duas saibam que se trata de uma joia valiosa. Beatriz afirma a Clarice que Bia mente sobre Beto. Topete pede Eugênia em namoro. Clarice pede que Bia confesse a verdade sobre suas artimanhas contra Beatriz. Juliano confirma que Clarice mudou seus remédios. Mônica alerta Zélia sobre a visita de duas mulheres misteriosas.

Sábado, 26 de abril

Zélia se revolta contra Mônica e teme que Clarice tenha descoberto sua real identidade. Bia nega que tenha armado contra Beatriz. Eugênia rejeita o pedido de namoro de Topete. Eugênia e Jacira se preocupam com a saúde de Teresa. Alfredo confronta Juliano sobre a brincadeira de mau gosto com Teresa. Alfredo, Teresa, Eugênia e Jacira vão à praia. Clarice percebe que Juliano a está dopando novamente.

Segunda-feira, 28 de abril

Clarice revela a Juliano que descobriu toda a verdade. Beatriz recomenda que Clarice resgate seu verdadeiro documento de identidade com a ajuda de Basílio. Maristela pressiona Juliano para resolver a situação de Clarice. Anita ajuda Alfredo em sua crise de meia-idade. Raimundo comemora um novo cliente, mas teme que Beatriz não possa ser sua garota-propaganda. Topete recupera a carta e a lambreta de Guto das mãos de Rodolfo. Juliano inventa para Clarice que foi ela quem tirou a vida de Valéria.

Terça-feira, 29 de abril

Juliano afirma que Clarice é criminosa. Bia confronta Beatriz. Eugênia alerta Guto sobre a descoberta de Topete. Clarice desabafa com Teresa e pede que a amiga guarde seu documento. Maristela convoca uma nova sessão de avaliação de sua saúde mental. Juliano se preocupa com o afastamento de Clarice. Basílio consegue as provas de que a Perfumaria Carioca sabotou o novo produto. Zélia revela sua história a Clarice. Bia interrompe a reunião de Raimundo.

Quarta-feira, 30 de abril

Beatriz é sincera com Fred. Zélia e Clarice se unem contra os Alencar. Fred revela que já sabia da acusação a Beatriz pelo roubo do colar. Beatriz leva Fred até o Gente Fina. Clarice conta a Beatriz e Glorinha sobre a possibilidade de ter tirado a vida de Valéria. Clarice questiona Juliano sobre o corpo de Valéria. Sérgio e Jacira reatam o namoro. Lígia descobre uma infestação de insetos na boate, e Celeste afirma que a mãe ficará em sua casa. Zélia desconfia da morte de Geraldo e confronta Alcina. Clarice afirma a Juliano que queimou seu documento original. Basílio chantageia Maristela. Zélia confirma que Geraldo não morreu.

Quinta-feira, 1º de maio

Basílio afirma que aceita que Maristela retome a presidência da empresa, desde que não desfaça o casamento entre os dois. Maristela deduz que Basílio e Zélia são comparsas. Zélia garante a Clarice que descobrirá o paradeiro de Geraldo. Fred sugere que as fotos da campanha de sua marca sejam feitas no Gente Fina. Raimundo e Lígia discutem durante o almoço. Zélia confronta Pereira sobre o suposto corpo de Geraldo. Maristela revela a Juliano o motivo de manter seu casamento com Basílio. Lígia e Raimundo se beijam.

Sexta-feira, 2 de abril

Beto insiste para se casar com Beatriz. Beto desabafa com Ulisses. Maristela confronta Zélia. Teresa leva Clarice a uma sessão de hipnose. Zélia se revolta contra Basílio. Fred aprova as fotos de Beto para sua campanha. Beto toma uma decisão e pede o apoio de Raimundo. Anita e Jacira estreiam seu novo programa. Maristela ameaça Clarice, após descobrir que foi Arlete quem costurou o vestido de noiva de Bia. Beto desfaz seu noivado com Bia. Zélia encontra Geraldo.

Sábado, 3 de abril

Zélia exige que Geraldo revele onde está o corpo de Valéria. Clarice tem uma nova lembrançå sobre o dia da morte de Valéria, e pede ajuda a Teresa. Ronaldo e Celeste flagram Lígia e Raimundo juntos. Alfredo aprova os chocolates feitos por Alfonso. Fred leva turistas para conhecer o clube Gente Fina. Clarice constata que Juliano e Maristela podem afastá-la de Bia, a menos que a menina se case. Alfredo sente ciúmes do sucesso de Alfonso. Beto aceita se casar com Bia.