Thais Carla diz que homens 'têm fetiche' por gordas, mas querem escondido

Thais Carla, 33, revelou que muitos homens "têm fetiche pelo corpo gordo", mas que só se relacionam com mulheres obesas às escondidas.

O que aconteceu

Carla afirmou que "o pessoal tem bastante fetiche pelo corpo gordo". A influenciadora abordou o assunto durante entrevista ao podcast Bagaceira Chique, comandado por Luciana Gimenez.

Ela, porém, salientou que os homens querem se relacionar com mulheres gordas "no sigilo" e expôs um relato pessoal. "Eu lembro uma história da escola, tinha um menino que era super bonito. Todas as meninas davam muito em cima dele, e eu: 'deixa esse menino para lá'. Sempre fui assim, "se rolar, rolou". Eu ficava com meninos e meninas, não ficava morrendo por ele. Acho que por causa disso ele ficou interessado, aí ficava me cutucando, mandando mensagens".

Thais explicou que determinado dia o menino a beijou, depois quis manter contato, mas desde que fosse escondido. "Um dia nos corredores da escola ele me agarrou e me deu um beijo. O pessoal viu e ele ficou 'o que eu vou fazer?' Eu falei: 'meu filho, quem me beijou foi você'. Ele queria me pegar, mas escondido, porque ele tinha fetiche na gorda. Depois do beijo ele queria continuar me pegando escondido, mandei ele sair. Sou muito bonita para me sujeitar a isso".