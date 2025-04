Perline: Chato e figurante, Diego cravou antipatia do público no fim do BBB

Diego Hypolito foi o último eliminado do BBB 25, e deixou a casa com 59,77% dos votos. Durante o Central Splash desta sexta-feira (18), Bárbara Sarine e Gabriel Perline comentam a saída do atleta do jogo, que caminha para a sua reta final.

Saryne confessa que ficou surpresa com a porcentagem dos votos em cima de Diego. O atleta estava disputando a preferência do público contra Vitória Strada e Renata, ambas favoritas para vencer o BBB 25. Perline defende que isso foi um reflexo da participação marcada por altos e baixos de Diego no jogo.

Diz muito sobre a caminhada do Diego no programa. Lá no começo ele tinha uma torcida muito forte, só que muitas coisas aconteceram ao longo da temporada e o Diego sumiu

Gabriel Perline

Para Perline, toda a preferência do público que Diego conquistou nas primeiras semanas do reality foram perdidas ao passo em que ele "desapareceu" na casa.

O que ficou mais evidente quando outras pessoas conquistaram e cativaram mais o público foi o lado manhoso, apareceu o lado chato do Diego. Aquele personagem que quando vai para uma prova e reclama de tudo (...) Ele cavou a própria antipatia do público na reta final

Gabriel Perline

