Débora Falabella celebra primeiro monólogo: 'Sempre tive medo'

Débora Falabella, 46, está em cartaz com a peça "Prima Facie", no Teatro Faap, em São Paulo. A atriz interpreta a advogada bem-sucedida Tessa Ensler, que tem acusados de violência sexual entre os clientes.

Primeiro solo. Sempre tive medo de estar sozinha em cena. Cresci fazendo teatro cercada de parceiros maravilhosos, e a ideia de estar só era um mergulho em um lugar totalmente desconhecido. Com 'Prima Facie', eu descobri uma conexão direta com a plateia e me surpreendeu profundamente. Débora Falabella, atriz

Produtora do espetáculo, Débora conta com a direção de Yara Novaes — amiga desde os 16 anos. Para a artista, a relação facilitou a condução da personagem e valorizou a atuação no primeiro solo da carreira.

Era uma preocupação da Yara, por isso era importante a gente fazer junto. E ela falava 'por mais que eu tenha que... eu vou colocar a mão, mas tem uma hora que precisa ser seu. Débora Falabella, em entrevista recente à Universa

Personagem, que é de origem pobre, venceu no mundo da advocacia após muita batalha. Diante da realidade da área, no entanto, ela vive uma crise que a obriga a rever uma série de valores e princípios.

Ela também debate a condição feminina e as relações conturbadas entre diferentes esferas de poder.

Montagem é sucesso de crítica e está de volta à capital paulista. Em 2024, a atriz venceu o Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) de melhor atriz de teatro.

O espetáculo também recebeu três indicações para o Prêmio Shell de teatro: melhor atriz (Débora Falabella), Melhor Direção (Yara de Novaes) e Música (Morris).

Serviço

"Prima Facie"

De 12 de abril a 08 de junho

Duração: 100 minutos

Ingressos: R$160

Teatro FAAP - Rua Alagoas, 903 - Higienópolis, São Paulo - SP