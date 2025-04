Luciana Gimenez abre baú de lembranças e mostra foto rara com Mick Jagger

Luciana Gimenez, 55, surpreendeu seus seguidores ao postar fotos antigas em seu Instagram.

O que aconteceu

Em uma das imagens, a apresentadora aparece ao lado do lendário vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, 81, e do filho do casal, Lucas Jagger, 23. O clique, que parece ser dos anos 2000, mostra os três em um momento descontraído, com Lucas ainda criança.

Outra foto compartilhada por Luciana mostra os filhos quando eram bebês. "Meus lindos filhos", escreveu na legenda ao mostrar as imagens de Lucas Jagger e Lorenzo, fruto do casamento com o empresário Marcelo de Carvalho.

A apresentadora também compartilhou uma foto de quando tinha 15 anos de idade. Em outra imagem, aparece em um registro em preto e branco ainda mais jovem.

Veja os registros compartilhados por Luciana:

Luciana Gimenez abre baú de lembranças Imagem: Reprodução/ Instagram

Luciana Gimenez postou foto de quando tinha 15 anos Imagem: Reprodução/ Instagram

Luciana Gimenez postou fotos da infância Imagem: Reprodução/ Instagram