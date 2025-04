Nem Tadeu, nem elenco: minidummies foram os protagonistas do BBB 25

O BBB 25 (Globo) vai chegando ao fim e, além de dar adeus ao elenco e ao apresentador Tadeu Schmidt, o público também vai precisar se despedir de outras figuras marcantes da temporada: os famosos minidummies.

As versões em miniatura dos tradicionais dummies roubaram a cena durante as apresentações de Tadeu e protagonizaram diversos momentos que viralizaram nas redes e roubaram a cena na edição.

Confira os melhores momentos dos mascotes da edição:

Levando uma bronca do apresentador Tadeu Schmidt:

Curtindo um dia de folga

Se vingando de Tadeu e prendendo o apresentador:

Sendo segurança do RoBBB

AH NÃO! Os minidummies de segurança arrastando o RoBBB #BBB25 pic.twitter.com/kfkNbxji21 ? gshow (@gshow) March 6, 2025

Com a famosa "pomba suja"

Construindo o castelo de cartas do Monstro de Diego Hypolito:

os minidummies carregando o castelo de cartas do Diego #BBB25 pic.twitter.com/ihkpdJAnIc ? gshow (@gshow) April 5, 2025

Julgando os brothers no Sincerão:

os minidummies são os craques do jogo toda semana #BBB25 pic.twitter.com/n4ImsO8N56 ? gshow (@gshow) February 19, 2025

Curtindo o Carnaval:

Tocando um pagodinho:

minidummies, me chamem pra curtir um pagodinho com vocês! #BBB25 pic.twitter.com/dnmR5vSvym ? gshow (@gshow) January 30, 2025

Tentando atender o BigFone:

e os minidummies tentando alcançar o Big Fone? não tenho a menor condição #BBB25 pic.twitter.com/stBr6t5k5H ? gshow (@gshow) January 30, 2025

Celebrando o Oscar de "Ainda Estou Aqui":

Até os mini dummies pararam pra aplaudir Fernanda Torres e "Ainda Estou Aqui" DE PÉ #BBB25 pic.twitter.com/ZjbsNhuIE3 ? gshow (@gshow) January 24, 2025

Dando pirueta:

