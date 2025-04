Jojo Todynho e PT se enfrentam na Justiça; entenda a briga

A Justiça do Rio de Janeiro marcou uma audiência de conciliação entre Jojo Todynho, 28, e o PT.

O que aconteceu

O Partido dos Trabalhadores acusa a cantora de cometer crime de difamação. A ação foi movida depois que a cantora disse ter recebido uma proposta milionária para apoiar Lula nas eleições de 2022 — algo que o PT nega.

A 28ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro marcou para o dia 31 de julho uma audiência de conciliação entre a artista e o partido. A medida visa tentar resolver o imbróglio sem a necessidade de uma ação judicial mais longa.

Designo audiência de reconciliação, na forma do artigo 520, do Código de Processo Penal, para o dia 31/07/2025, às 16h30min. Intimem-se PT e seu patronos, bem como Jordana Gleise, a qual poderá comparecer acompanhada de advogado, ou ser assistida pela Defensoria Pública.

Decisão assinada pelo juiz Bruno Arthur Mazza Vaccari, em 16 de abril

A cantora afirmou que recebeu proposta R$ 1,5 milhão do PT para fazer campanha para Lula nas eleições presidenciais de 2022. A declaração foi dada durante participação da cantora no podcast Brasil Paralelo, em novembro do ano passado.

"Me ofereceram R$ 1,5 milhão para fazer campanha quando o Lula veio candidato a presidente. E eu falei que não", disse Jojo, na época. "Ligaram, marcaram um almoço, falaram que era um trabalho e quando eu cheguei lá era isso? Eu falei: 'Desculpa, gente, não vai rolar'. Todas as pessoas que fizeram campanha, páginas de fofocas que estão me atacando, todos ganharam dinheiro para fazer campanha", completou.

Na época, o PT se manifestou negando contato com Jojo Todynho para atuar em prol de Lula nas eleições. "A campanha eleitoral de Lula nunca fez qualquer proposta de participação remunerada para Jojo Todynho em atos de apoio. A notícia falsa foi divulgada numa plataforma de extrema-direita, no momento em que Bolsonaro e sua organização criminosa foram indiciados por tentativa de golpe e plano para assassinar Lula."