Kleber Mendonça Filho elege 10 melhores filmes da história; 2 são nacionais

Diretor do aguardado "O Agente Secreto" (2025), que estreia em maio, e do aclamado - e premiado - "Bacurau" (2019), Kleber Mendonça Filho elegeu os dez melhores filmes de todos os tempos em ranking da revista britânica Sight and Sound.

O que aconteceu

O veículo especializado divulga duas listas dedicadas à sétima arte a cada 10 anos. Uma delas é elaborada por 1.600 críticos de cinema. A outra é feita por 460 cineastas. Mendonça Filho compôs o grupo de diretores votantes em 2022.

1. "Cabra Marcado para Morrer" (1984), de Eduardo Coutinho. Iniciado em 1964, o filme pretendia dramatizar a vida de João Pedro Teixeira, líder camponês assassinado na Paraíba. Interrompido pelo golpe militar, o projeto foi retomado 20 anos depois como documentário, mesclando imagens originais e entrevistas com os envolvidos. Disponível no Globoplay.

Cena do documentário "Cabra Marcado Para Morrer" (1984) Imagem: Divulgação

2. "Vá e Veja" (1985), de Elem Klimov. Um adolescente bielorrusso se junta à resistência durante a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial. O filme retrata de forma visceral os horrores do conflito. Não está disponível no streaming.

Cena de 'Vá e Veja' Imagem: Divulgação

3. "Mad Max 2: A Caçada Continua" (1981), de George Miller. Em um mundo pós-apocalíptico, Max se envolve na defesa de uma comunidade que possui uma refinaria de petróleo, enfrentando gangues violentas. Disponível no Max.

Mel Gibson em cena de "Mad Max 2 - A Caçada Continua" (1981) Imagem: Divulgação

4. "Pixote: A Lei do Mais Fraco" (1981), de Hector Babenco. Pixote, um menino de rua, enfrenta a violência e a marginalização nas instituições brasileiras, revelando a dura realidade dos menores abandonados. Disponível no Netflix, Prime Video e Globoplay.

Marília Pera em "Pixote - A Lei do Mais Fraco" Imagem: Reprodução

5. "Jeanne Dielman" (1975), de Chantal Akerman. O filme acompanha três dias na vida de Jeanne, uma viúva que realiza tarefas domésticas meticulosamente e se prostitui para sustentar o filho, até que sua rotina começa a desmoronar. Não está disponível no streaming.

Cena do filme 'Jeanne Dielman' Imagem: Divulgação

6. "A Pista" (1962), de Chris Marker. Após uma guerra nuclear, um prisioneiro é enviado ao passado para buscar ajuda, vivendo uma história de amor e memória em um mundo de imagens fixas. Disponível no MUBI.

Filme 'A Pista' Imagem: Divulgação

7. "Fitzcarraldo" (1982), de Werner Herzog. Brian Fitzgerald sonha em construir uma casa de ópera na Amazônia e enfrenta desafios monumentais para transportar um navio por uma montanha. Não está disponível no streaming.

'Fitzcarraldo' (1982) Imagem: Divulgação

8. "O Pântano" (2001), de Lucrecia Martel. Duas famílias argentinas convivem em um ambiente de calor sufocante e tensões latentes, revelando conflitos sociais e familiares. Não está disponível no streaming.

Filme 'O Pântano' Imagem: Divulgação

9. "Um Dia Quente de Verão" (1991), de Edward Yang. Na Taiwan dos anos 1960, um adolescente se envolve com gangues juvenis enquanto enfrenta conflitos familiares e busca identidade. Não está disponível no streaming.

Filme 'Um Dia Quente de Verão' Imagem: Divulgação

10. "Dogville" (2003), de Lars von Trier. Grace, uma fugitiva, é acolhida por uma pequena comunidade que, aos poucos, revela sua verdadeira natureza através de exploração e abuso. Disponível no MUBI.