João Pedro, Renata e Vitória dizem por que devem chegar à final do BBB

Após a consagração de Guilherme como primeiro finalista do BBB 25, João Pedro, Renata e Vitória Strada tiveram 30 segundos para defender sua ida. Eles disputam o último Paredão e um será eliminado domingo.

Confira as defesas

João Pedro: "Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que chegaria até aqui. Eu vim do interior de Goiás, de família humilde, simples... como fala?! Como fala quando... Espera aí, Tadeu, esqueci agora! Sempre me inspirei na minha família, fui empacotador, fui ajudante de pedreiro e quero muito ficar aqui!"

Renata: "Talvez eu seja meio repetitiva, devido à quantidade de vezes que estive aqui pedindo pra me manter aqui, mas sigo a mesma menina mulher, sonhadora, que veio da periferia de Fortaleza lutar pelos sonhos de honrar minha família e de dar voz e força a tudo que eu represento. Quero pedir mais uma vez que me ajudem a ficar e a chegar à final."

Vitoria Strada: "Brasil, eu queria dizer o quanto estou feliz e grata de ter chegado até aqui. Minha história é de uma menina que desde cedo lutou para conquistar todas as coisas na vida e não foi fácil chegar onde cheguei, e queria compartilhar isso, porque teria a impressão de que cheguei na Globo do nada. Eu estou orgulhosa da minha trajetória e quero muito ficar."

