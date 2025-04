Das prateleiras aos palcos: 5 livros que viraram peças de teatro

A literatura tem servido de inspiração para o teatro desde a Grécia Antiga. Shakespeare, Dostoiévski, Jane Austen, Victor Hugo e muitos outros autores tiveram suas obras adaptadas para os palcos.

Splash sugere cinco obras levadas ao teatro, de uma coletânea de textos teatrais a um livro que virou espetáculo da Broadway (e, mais tarde, um blockbuster no cinema). Confira:

"Vai Vir Alguém e Outras Peças", de Jon Fosse Imagem: Divulgação

"Vai Vir Alguém e Outras Peças", de Jon Fosse (Fósforo, tradução de Leonardo Pinto Silva e organização de Claudia Soarez Cruz)

Rodrigo Casarin - Permeada de mistérios e obsessões, a literatura de Jon Fosse é instigante, hipnótica e, em alguns casos, desafiadora. A impressão é que sempre há algo por trás do que está sendo narrado, talvez uma força grandiosa responsável por reger os rumos daquelas pessoas que habitam seus livros. Não por acaso, a Academia Sueca mencionou o talento do norueguês para dar voz ao indizível ao premiá-lo com o Nobel de Literatura de 2023.

Fosse também é festejado pelo seu trabalho com o teatro. "Vai Vir Alguém e Outras Peças", volume que reúne quatro de seus textos para os palcos, é um bom caminho para conhecer essa faceta do escritor.

Em "Vai Vir Alguém", história que carrega alguns dos traços mais caros a Fosse, um casal busca pelo isolamento ao comprar uma casa à beira-mar, afastada da vizinhança. A presença de um estranho, no entanto, perturba o ambiente e provoca uma ruptura entre a moça e o rapaz. Curioso ver como um autor tão marcado pelo silêncio trabalha com o texto teatral.

"Wicked", de Gregory Maguire Imagem: Divulgação

"Wicked", de Gregory Maguire (Darkside, tradução de Jana Bianchi)

Fernanda Talarico - "Você nunca mais vai enxergar Oz da mesma forma": é isso que o livro escrito por Gregory Maguire promete. Em uma edição linda da Darkside, a obra reconta a conhecida história do Mágico de Oz, mas de uma maneira que não poderíamos esperar. Claro, nesta altura do campeonato, não é mais algo tão surpreendente, afinal foi este título que deu origem à famosa peça homônima da Broadway e também ao filme.

"A Casa dos Budas Ditosos", de João Ubaldo Ribeiro Imagem: Divulgação

"A Casa dos Budas Ditosos", de João Ubaldo Ribeiro (Alfaguara)

Luiza Stevanatto - "Com seus pés ficandos no poder da libido, CLB é antídoto para todo e qualquer moralismo", escreve Fernanda Torres, estrela do monólogo baseado no livro, que reuniu mais de 700 mil pessoas em todo o país.

Um clássico da literatura erótica, "A Casa dos Budas Ditosos" traz o depoimento de CLB, uma mulher baiana de 68 anos que narra com todos os detalhes suas aventuras sexuais. Para além de mergulhar nas histórias luxuriosas de CLB, a obra navega pela sexualidade da brasileira dos anos 40 ao 90, com todos os moralismos e transformações que a cercaram.

"Suicidas", de Raphael Montes Imagem: Divulgação

"Suicidas", de Raphael Montes (Companhia das Letras)

Fernanda Talarico - Este livro de Raphael Montes teve versões encenadas de dar frio na espinha. A história, como o título não deixa mentir, é pesada e trata de suicídios. Conhecemos a história de Alê e seus colegas, jovens da elite carioca encontrados mortos no porão do sítio de um deles em condições misteriosas que indicam que os nove amigos participaram de um perigoso e fatídico jogo de roleta russa.

"O Fantasma da Ópera", de Gaston Leroux Imagem: Divulgação

"O Fantasma da Ópera", de Gaston Leroux (Darkside, tradução de Fernando Paz)

Fernanda Talarico - Honestamente, não havia opção diferente dessa para mim. "Fantasma da Ópera" faz parte da minha vida desde sempre, pois sou apaixonada pelo musical da Broadway, inspirado neste livro clássico de Gaston Leroux. Vale dizer que existem várias edições, mas a Darkside lança uma em capa dura lindíssima. Além do texto integral, traduzido do francês, esta edição traz ilustrações cuidadosamente restauradas. Para enriquecer ainda mais a experiência de leitura, textos exclusivos analisam o legado do romance e seu diálogo com outras manifestações artísticas.

