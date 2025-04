Famosos detalham intimidade e sexo após os 60: 'A gente também dá uma'

Zezé Motta, 80, contou detalhes de sua intimidade e afirmou manter sua vida sexual ativa porque "sexo é vida". "Acho normal eu, como uma mulher de 80 anos, poder transar e me relacionar com quem quiser", declarou essa semana em entrevista ao site Heloísa Tolipan.

Motta admitiu que "as coisas mudam" com a idade, mas ressaltou que "o desejo existe". "Não devemos nos reprimir e, sim, olhar para ele [o desejo] como uma coisa boa. É aceitação, é autoamor, é não sentir culpa. Vivencio minha vaidade me cuidando todos os dias", completou.

Assim como Zezé Motta, várias celebridades que já passaram dos 60 anos declararam que o prazer continua vivo. Personalidades como Stenio Garcia, Neusa Borges e Ronnie Von já contaram detalhes de suas vidas íntimas.

Neusa Borges

A atriz de 83 anos não deixou de curtir o sexo após atingir a terceira idade. Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Borges deixou claro que é bem ativa entre quatro paredes.

"Beijar na boca nunca fez mal a ninguém. As pessoas acham que velho não faz sexo, mas a gente também dá umazinha de vez em quando", declarou.

Gretchen

Conhecida por ser sem papas na língua, a cantora de 65 anos diz que o sexo na terceira idade está melhor do que em outros tempos. Gretchen também fez questão de mostrar que está feliz no casamento com o músico Esdras de Souza.

"É o melhor [sexo] que existe. É quando a mulher mais aproveita por ter como dizer o que e como gosta. Não sente mais vergonha nem tem de dar satisfação para ninguém. Faço reposição hormonal e isso me deu vida e bem-estar. Hoje também existem os 'brinquedinhos', aparelhos que são excelentes. As mulheres nem precisam mais ir para sites de relacionamento", disse ela, ao jornal O Globo.

Regina Casé

Aos 71 anos, a apresentadora também está no time das celebridades que não abrem mão do sexo. Em entrevista à revista Joyce Pascowitch, Casé afirmou que o sexo depois dos 60 anos ganha mais "tempero".

"Acho que, depois dos 60 anos, no sexo, a gente ganha muito mais intimidade com o parceiro. O que você perde na novidade, ganha na intimidade. Para uma pessoa nova, a curiosidade dá muito tesão, mas a intimidade também dá", garantiu.

Monique Evans

Monique Evans, 68, levantou a pauta de sexo após os 60 ao contar detalhes da intimidade com a esposa, Cacá Werneck, 40.

Em conversa com seguidores, ela contou sobre sexo ao ser questionada se ainda sente vontade de transar. "Claro, não estou morta. Você acha que Cacá ia se casar com alguém que não transa?".

Ronnie Von

Von é outra celebridade que não fica em cima do muro. Casado com Kika Von, o apresentador de 80 anos diz que os dois são "adolescentes" quando o assunto é o prazer.

"Temos uma ligação de afetividade. Ela era a minha melhor amiga e dividimos a casa e a cama. Mantemos uma relação muito forte. De amor e de amizade. Nossa vida é rodeada de coisas boas. É claro que, se você pegar a melhor amiga, corre o risco de perder a sua melhor amiga. Mas no nosso caso foi diferente. Peguei, bem pegado e continuamos juntos. Somos dois adolescentes quando se trata de sexo e não tomo trovão azul (Viagra). Antigamente, era uma coisa cinematográfica. Agora a frequência diminuiu", contou ele à coluna Play, do jornal O Globo.

Stênio Garcia

Mesmo enfrentando alguns problemas de saúde, Stênio Garcia, 92, não abre mão da vida sexual com a atriz Mari Saade, 56. "Eu e minha mulher (a atriz Mari Saade, 54) somos intensos e apaixonados. Brincamos com nossos desejos, realizamos fetiches e adoramos inventar personagens. Também leio muito sobre a filosofia oriental", pontuou.

Recentemente, porém, ele foi surpreendido com a novidade de que seu relacionamento é aberto. "Não sabia", disse o ator sobre a relação de 27 anos com Saade.

Ana Maria Braga

A apresentadora de 76 anos, que se casou pela quinta vez no começo deste mês, destacou que o "sexo na maturidade é muito melhor". "Você já aprendeu muito e já sabe como você tem que se tratar e tratar o outro. É absolutamente encantador. É muito bom", disse ao TV Fama (RedeTV!).

Braga afirmou que "a menina dos olhos não envelhece" ao comentar sua forma de enxergar a vida. "Eu vivo a minha vida com os mesmos pensamentos que eu tinha com 20, 25 anos. Eu tenho tesão, tenho vontade de comer, de fazer ginástica, de trabalhar".

Cláudia Ohana

Aos 62 anos, a atriz avalia que a vida sexual na atual fase tem "mais qualidade e menos quantidade". Para ela, quando se é nova, a pessoa gasta muita energia fazendo sexo com "pessoas erradas".

Ohana também defende a busca pelo prazer de forma individual por meio da masturbação. "Sou muito a favor de nos darmos prazer, tanto para estimular a libido quanto para dar uma acalmada. A masturbação é algo natural, sempre dei força para os meus parceiros fazerem também. É muito saudável se masturbar", disse ela ao jornal Extra.

Claudia, porém, já criticou perguntas sobre como é o sexo aos 60 anos. "[As pessoas] ficam chocadas com várias coisas. Não podemos usar shortinho, querem saber se fazemos sexo, se vamos nos aposentar. Fiquei muito chocada quando fiz 60 anos e as pessoas [ficaram] me perguntando isso".