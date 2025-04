Primo de Maike comenta fala de Diego Hypolito: 'Nunca tive nada contra'

Brandonn Almeida, primo de Maike do BBB 25 (Globo), comentou as declarações do ginasta de que talvez a rivalidade de Maike com ele no jogo estivesse relacionado ao primo.

O que aconteceu

Em conversa com Splash, Brandonn negou as suposições. "Sendo sincero, até hoje não entendi essas suposições e se um dia ele quiser conversar e me explicar estarei super aberto para isso, já que não tenho e nunca tive nada contra o Diego."

A gente se conhece, temos vários amigos em comum. Por sermos do meio esportivo, já estivemos algumas vezes nas mesmas competições. Brandonn Almeida



Brandonn finalizou. "O que rolou no BBB foi entre ele e o Maike. Questões puramente de jogo, convivência, nada que tenha vindo de fora."

Durante o Bate-Papo BBB, Diego disse supor que a ideia de que a rivalidade com Maike partiu muito do fato do Brandonn conhecer muitas pessoas em comum. "Um dos primos dele eu já conhecia de internet, de Olímpiadas. Gente, já fui cancelado fora da casa várias vezes, por coisas que as pessoas não sabiam que eu tinha que estar em tal lugar, e eu nunca me defendi desses cancelamentos".

O eliminado explicou. "Tinham situações minhas que herdei de fora e fiquei pensando 'será que não foi algo de fora que alguém falou, do esporte? (...) Ele conhece muitas pessoas que eu conheço e isso ainda está na minha cabeça. Não sei nada."

