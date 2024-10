Ex-galã de Malhação deixa as ruas e mostra obra de novo bar

Daniel Erthal, 42, está abrindo seu primeiro bar no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Daniel, que vendia cerveja, pretende abrir seu primeiro bar até o fim de novembro. "Quero estar aberto no dia 30, quando será a final da Libertadores, para reunir a torcida do Botafogo. Adoraria estar na Argentina vendo meu time jogar, mas agora tenho uma responsabilidade maior. Como eu digo, empreender não é fácil, mas pelo menos não vou correr mais do rapa", contou ele em entrevista ao jornal Extra.

Nas redes sociais, Erthal compartilhou o andamento da obra. "O pedreiro é muito bom e me ajuda muito. Eu não tenho conhecimento necessário para participar da reforma, mas quando precisa estou lá carregando peso".

Com todo seu engajamento no Instagram, onde soma quase 500 mil seguidores, o ator conseguiu investir cerca de R$ 100 mil na abertura do Birosca Ilha da Sede. "Meu engajamento é ótimo, e isso chamou atenção das marcas. Então, hoje faço muitas publis. Se não fosse isso, não conseguiria viver desse trabalho, muito menos ter um bar. Eu me tornei um influenciador".

Além disso, Daniel iniciará 2025 com uma agenda aberta para palestras motivacionais, onde contará sua experiência como empreendedor. "Recebo muitas mensagens de gente que quer ter um negócio, se tornar o próprio patrão. E minha história acabou virando um caso bem-sucedido. É um prazer imenso dividir isso".

No bar, Erthal está sozinho, pelo menos por enquanto, sem sócios. Ele também contou que está solteiro e sem tempo para namorar. "Estou realmente casado com isso aqui, e não há espaço, ao menos agora, para procurar a mulher da minha vida. Pode acontecer de estar por aí e cruzar com ela, não sei. Mas uma coisa é certa, vai ter que ser alguém que chegue junto como eu, que trabalhe e seja da vida real".