Ex-Banheira do Gugu se une a ex de Andressa Urach em conteúdo adulto

A ex-Banheira do Gugu Bruna Ferraz gravou um conteúdo adulto com o ex-namorado de Andressa Urach, Lucas Matheus.

O que aconteceu

Os dois se encontraram em São Paulo para gravar os conteúdos +18. A influencer detalhou a experiência: "O Lucas é muito gentil e atraente, tudo correu muito bem, e me senti à vontade".

Bruna Ferraz investiu na produção de conteúdo adulto para plataformas. No início da carreira, nos anos 2000, ela participou do programa Banheira do Gugu e foi gata molhada do Sabadão Sertanejo.

Neste ano, a modelo destacou sua vontade de voltar à TV, mas avaliou a falta de espaço. "Entendo que tudo mudou, mas acho que o entretenimento não pode morrer. No passado, a impressão que tenho era que tudo não passava de uma grande brincadeira, não tinha maldade. Hoje, com o avanço da internet, compreendo que tem que existir limites, mas não posso negar que vivi, e posso arriscar dizer que foi a melhor era da TV."