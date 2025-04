Globo revive 'Armação Ilimitada' e faz encontro de Juba e Lula após 36 anos

De Splash, no Rio

O Caldeirão com Mion vai proporcionar o encontro Kadu Moliterno e André de Biase, atores consagrados como os personagens Juba e Lula, de "Armação Ilimitada".

Como vai ser

Encontro entre atores e personagens que marcaram a geração de telespectadores nos anos 80 vai ao ar no dia 26 de abril, em meio às comemorações dos 60 anos da Globo. O programa também vai trazer nomes do jornalismo e musicais com referência à história da emissora.

Vai ser uma emoção muito grande. Pra gente foi muito importante. O carinho com que o público nos trata, há 40 anos, é algo fora da curva. Até hoje. Só tenho a agradecer a todos que participaram desse projeto. André de Biase

Exibido pela Globo entre 1985 e 1988, "Armação Ilimitada" era um seriado voltado ao público adolescente e jovem. Juba e Luba, os dois personagens principais, ainda ganharam um spin-off exibido em 1989, isto é, 36 anos atrás.

Lembro que o nome do programa surgiu de uma conversa com Daniel Filho. Ele brincou dizendo o que estávamos fazendo era uma armação, que a gente queria era ir pro Havaí. O Nelson Motta completou concordando e dizendo que era ilimitado, E veio o Armação Ilimitada. A gente marcou uma época. Abrimos o caminho para a juventude chegar. E estamos muito felizes com essa homenagem. Kadu Moliterno

O Caldeirão com Mion tem apresentação de Marcos Mion e direção artística de Geninho Simonetti. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.