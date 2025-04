Maike se incomoda após Vinícius admitir interesse por Renata: 'Se liga'

Maike, 30, não gostou nada de ver Vinícius, 28, falando abertamente sobre o interesse que teve por Renata, 33, após ser eliminado do BBB 25.

O que aconteceu

Nesta manhã, o baiano confirmou novamente durante o Mais Você que se interessou pela bailarina. "Se fosse o caso e eu quisesse, me envolveria sim. Se fosse mútuo. Mas não era a questão naquele momento, eu não queria, preferia levar meu jogo individual", garantiu, logo após criticar Maike e afirmar que ele demorou para aparecer no jogo.

Por meio do X, o representante comercial respondeu Vinícius, criticando o "interesse repentino" do ex-brother por Renata. "Pô véi, 3 meses de programa e agora quer criar fanfic de romance? Falou monte de coisa pra Rê, fez a mina chorar e quando ela se envolve, vem falar de ciúmes? Se liga", disparou.

Pô véi, 3 meses de programa e agora quer criar fanfic de romance? Falou monte de coisa pra Rê, fez a mina chorar e quando ela se envolve, vem falar de ciúmes? Se liga -- Maike Cruz 🐨 (@maikealllan) April 14, 2025

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas