O que esperar da última semana do 'BBB'? Veja dinâmicas

A reta final do BBB 25 promete movimentar a casa com dinâmicas rápidas, novas eliminações e provas que definirão o campeão ou campeã desta edição. Neste domingo, 13, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou a formação do 17º paredão e confirmou a data da final para o dia 22 de abril de 2025.

Como será a dinâmica da última semana do 'BBB 25'?

Após a eliminação de Vinícius, os participantes disputaram mais uma Prova do Líder, vencida por João Pedro. Em seguida, foi formada uma nova berlinda. A dinâmica do 17º paredão foi estruturada da seguinte forma:

- O líder indicou um participante ao paredão.

- A casa votou e os dois mais votados também foram emparedados.

O paredão triplo ficou composto por Guilherme, Joselma e Renata. A eliminação ocorre na terça-feira, 15.

Até a publicação deste texto, não foi revelado o que acontecerá depois da eliminação de terça-feira.

Quando será a final do BBB 25?

A grande final do Big Brother Brasil 25 está marcada para o dia 22 de abril, uma terça-feira. O programa será exibido logo após a novela Vale Tudo, na TV Globo, e também estará disponível no Globoplay. Para quem perder a transmissão ao vivo, a íntegra ficará disponível na plataforma de streaming.

O que acontece depois da final do BBB 25?

Mesmo após o encerramento da temporada, a programação do BBB 25 continua no Multishow. No dia 22 de abril, Ana Clara comanda o especial A Invasão, entrando na casa para conversar com o campeão e os finalistas.

Já no dia 23 de abril, às 22h30, o canal exibe O Reencontro, que reúne os participantes da edição para relembrar os principais momentos do reality.

Além disso, os últimos episódios dos conteúdos paralelos também estão agendados:

- O Big Show, apresentado por Ana Clara e Ed Gama, vai ao ar no dia 21 de abril, à meia-noite.

- O Mesacast BBB encerra a temporada no dia 22 de abril, às 20h.