Série de Harry Potter confirma novos nomes no elenco; veja quem é quem

A aguardada série de Harry Potter, que está sendo produzida pela Max, ganhou atualizações importantes. Neste fim de semana, seis nomes foram oficialmente confirmados no elenco, aumentando ainda mais a expectativa em torno da nova adaptação da obra de J.K. Rowling, que promete mergulhar com profundidade em cada um dos sete livros da saga.

Entre os destaques, a novidade fica por conta de Luke Thallon, que viverá o professor Quirinus Quirrell, e Paul Whitehouse, escalado como o zelador Argus Filch - o único que participou dos filmes da saga, como Sir Cadogan em O Prisioneiro de Azkaban. Já estavam previamente confirmados John Lithgow como Alvo Dumbledore, Janet McTeer no papel de Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severo Snape e Nick Frost como Rúbeo Hagrid. As informações são do Deadline.

A série tem roteiro e direção criativa de Francesca Gardiner, conhecida por seu trabalho em Succession e His Dark Materials, e direção de episódios por Mark Mylod. A produção é uma parceria da HBO com a Warner Bros. Television e a Brontë Film and TV. A proposta é que cada temporada adapte um dos livros da saga, com desenvolvimento planejado para durar cerca de dez anos.

O processo de escalação para o trio principal - Harry, Rony e Hermione - segue em andamento. A busca é por atores entre 9 e 11 anos, com gravações previstas para começarem ainda este ano no Reino Unido, nos estúdios Leavesden, onde os filmes da franquia foram filmados.

A nova série de Harry Potter ainda não tem data de estreia, mas está entre as principais apostas da Max para os próximos anos.