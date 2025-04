Vinícius chora ao rever pai e diz se arrepender de 'pomba suja': 'Fez mal'

Fora do BBB 25 (Globo), Vinícius falou sobre suas desavenças com Renata e outros assuntos no Mais Você de hoje.

O que aconteceu

Questionado sobre o episódio em que chamou Renata de "pomba suja", Vinícius disse se tratar de uma expressão para designar "quando alguém faz alguma coisa errada". "Me arrependo [de ter falado], porque lá dentro me fez muito mal", disse. "A energia do Sincerão é um caos terrível, um monte de gente falando de vez, sobe um pico de energia".

No "pódio da discórdia" (dinâmica do programa), inclusive, ele elencou Renata como a "mais manipuladora" atualmente no jogo. "A forma como foram conduzidas as informações [da Vitrine do Seu Fifi] foram de uma certa forma errôneas. Não sei se seria a forma mais correta", disse.

Ele ainda disse torcer para que Guilherme vença o programa, seguido de Delma e Vitória, e afirmou que João Pedro não merece estar na final.

O ex-BBB também foi surpreendido por uma chamada em vídeo ao vivo com o pai e caiu no choro. "Sou fruto de muito amor", disse. "Eu sou tão amado e estou tentando entender tudo o que tá acontecendo na minha vida. Eu almejei chegar a final e não consegui, tive medo de ficar frustrado (…) Mas quando eu saí, vi que tem tanta gente incrível quer torceu por mim".

