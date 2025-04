'O tempero do Maike fui eu', diz Vinícius, sobre embate no 'BBB 25'

Vinícius foi o eliminado da vez no BBB 25 e falou com Talitha Morete e Fabricio Battaglini sobre seus embates e vivência do reality. Para os apresentadores do Café com o Eliminado no Mais Você desta segunda-feira, 14, contou: "Pude viver da forma mais incrível o meu sonho".

O ex-brother também falou sobre o uso da expressão "pomba suja", que gerou discussões dentro e fora da casa: "É uma ofensa, mas não é uma palavra de baixo calão". O brother relembrou que pediu desculpas sobre o ocorrido ainda dentro do BBB.

Outro tópico do bate-papo foi a sequência de embates com Maike no Sincerão. "Ele é um cara legal, mas demorou para acontecer no jogo", disse Vinícius.

Para ele, o brother não protagonizou discussões no reality: "O tempero de Maike fui eu, no jogo".

O programa matinal também abordou a fala sobre bissexualidade de Vinícius: "Fiquei um pouco aflito se eu deveria ter falado. Mas Delma é um ser humano de muita luz, que me falou sobre amor. Me senti livre para falar isso".

"Eu tinha esse receio", continuou. O pai de Vinícius também participou da conversa. Emocionado, o brother agradeceu pelo carinho recebido.

"Sou muito emotivo. Acho que consegui lidar com as emoções e me conter. Foram momentos que vieram como uma avalanche [...] É muito difícil viver esse jogo em que o peão é a gente", completou.

Por fim, mencionou João Pedro como alguém que "não merece o prêmio". Também chutou que Guilherme seria o "grande campeão" do programa e revelou que torce para Delma e Vitória Strada no pódio.