Ana Maria Braga participa de conferência em Harvard e fala sobre o futuro da TV

Ana Maria Braga participou neste fim de semana da Brazil Conference at Harvard & MIT, evento voltado a estudantes brasileiros, em Boston, nos Estados Unidos. Em uma das palestras, a apresentadora falou sobre o futuro da televisão e aproveitou para dividir com o público do Mais Você um pouco da experiência fora do Brasil.

"Tão bom vir participar de uma palestra da Universidade de Harvard. É um programa incrível. Acredita que nós vimos até neve?", contou, animada com o convite e o clima inusitado da cidade.

A apresentadora também ressaltou o carinho que recebeu dos estudantes brasileiros que acompanharam sua participação no evento. "É um impacto sair tão rapidinho daí e chegar aqui nessa friaca danada, né? Sabe o que compensou muito? O calor humano dos estudantes brasileiros, né? Que nos receberam. Acho que compensou tudo", disse no recado enviado ao programa nesta segunda-feira, 14.

Ana também apresentou um painel com histórias de cinco jovens brasileiros que lideram projetos de impacto social. "Ontem, inclusive, eu apresentei um programa de embaixadores brasileiros que se destacaram como programas que impactam a sociedade de alguma maneira. Foram cinco histórias incríveis que eu vou mostrar no programa", adiantou. "Estamos precisando conhecer um pouco mais do que pensam os próximos. Gente aí do Brasil. Gente da melhor qualidade, que deixam marcas importantes por onde eles passam", refletiu.

A agenda da apresentadora segue nesta segunda-feira, com mais um painel, desta vez ao lado de Sabrina Sato e de Rodrigo Faro.