'Shiunji Family': anime de romance entre irmãos esbanja mau gosto

Para um anime de comédia romântica funcionar é preciso que o público acompanhe e torça para os personagens se pegarem. Só que em 'The Shiunji Family Children', estreia da nova temporada de abril, acontece o completo oposto: estamos rezando para nenhum daqueles personagens se encostarem. Tudo isso graças a uma sinopse um tantinho polêmica.

A família Shiunji é formada por um pai milionário e sete filhos, sendo eles dois rapazes e cinco moças jovens (e, claro, todas sendo clichês de comédias harém: a brava, a esportiva, a tímida). Todos os irmãos têm uma relação super próxima, a ponto de comentarem sobre suas vidas amorosas. Mas tudo muda no dia do aniversário de 15 anos da caçula. O pai revela que todos são adotados, ou seja, que não têm laços de sangue entre si. E aí as coisas começam a ficar estranhas.

Vai se criando uma situação terrível na mansão dos Shiunji, com trocas de olhares lascivos entre os ex-irmãos de sangue. Uma brincadeirinha aqui, um banho junto ali, tudo vai transformando 'The Shiunji Family Children' num anime no mínimo incômodo. E o pior é que toda essa tensão sexual já existia antes da revelação do patriarca, vide os olhares entre o Arata e sua irmã em um momento de conversa no quarto. Aqueles adolescentes já estavam loucos para se pegar. O que impedia era o laço de sangue.

O anime é baseado no mangá de Reiji Miyajima, também pai da obra 'Namorada de Aluguel'. Curiosamente, muita gente já metia o pau neste mangá sobre um universitário que contrata uma namorada via aplicativo de celular. E o autor parece ter dobrado a meta e entregou uma comédia romântica ainda pior. Pois bem, assista a 'The Shiunji Family Children' por sua conta e risco.

'The Shiunji Family Children'

Onde ver? Não recomendo, mas está na Crunchyroll.

Isso é mesmo bastante desconcertante. Seiha Shiunji, A personagem de 'The Shiunji Family Children' parece ter a mesma opinião do público do anime

Primeiras Impressões: Estes animes aqui devem bombar

Semana passada fiz as primeiras impressões de um monte de animes da temporada de abril, e ainda faltou coisa. Vamos para mais uma rodada, começando com aqueles animes que com certeza vão chamar a atenção dos otakus.

'Yaiba: Samurai Legend' (Netflix)

Sinopse: Samurai mirim criado na selva é mandado para a cidade grande e lá mostra ser muito habilidoso. Claro, ele terá que salvar o mundo em algum momento.

Primeiras Impressões: Que animação linda! O Wit Studio caprichou e a todo momento ele fazia movimentos fluídos, grandes giradas e cenas de ação com impacto e brilhinho. Atrapalha um pouco para entender o que está rolando, mas é tecnicamente impressionante. O tom está um pouco diferente do mangá original, que é mais lúdico nesse começo, mas promete ser um bom anime de luta.

'Lazarus'(MAX)

Sinopse: Após inventar um remédio que cura qualquer doença, o Dr. Skinner desaparece por um tempo. Três anos depois ele ressurge e conta que quem tomou aquele remédio morrerá em 30 dias, então um grupo intitulado Lazarus se reúne para caçar o estudioso.

Primeiras Impressões: Shinichiro Watanabe em um momento muito inspirado. O diretor de 'Cowboy Bebop' conseguiu criar mais uma série intrigante e com personagens sagazes. Talvez não seja tão parecido quanto a série que o tornou famoso, até porque não temos aqui batalhas em naves espaciais, mas 'Lazarus' tem aquele jeitão de 'Cowboy Bebop: O Filme' que era basicamente ambientada em uma cidade grande. Ótimo anime, pena que não estão deixando ver no idioma original, só com dublagem brasileira ou em inglês.

Primeiras Impressões: Estes animes aqui MERECEM o sucesso

Este bloco é composto por animes que tenho visto pouca gente comentando, mas que são ótimos e merecem uma chancezinha. Confira:

'Detetive da Mesa de Jantar' (Prime Video)

Sinopse: Herdeira riquíssima esconde de todo mundo que trabalha como detetive de polícia. Ela resolve casos com a ajuda de um mordomo que tem um grande prazer em humilhá-la.

Primeiras Impressões: Eu não sabia que eu precisava de uma 'Detetive Conan' milionária até assistir 'Detetive da Mesa de Jantar'. O primeiro caso é um pouco confuso pela quantidade de nomes e relações entre personagens, mas a protagonista é tão carismática que logo embarcamos na história. O destaque é o senso de humor e expressividade dos personagens, uma delícia de acompanhar.

'Anne Shirley' (Crunchyroll)

Sinopse: Um idoso e uma idosa adotam um garoto para que ele ajude nas tarefas da fazenda, mas o orfanato manda por acidente uma garota tagarela e adora os irmãos da terceira idade precisam lidar com ela.

Primeiras Impressões: Artisticamente este anime é lindo. Os cenários parecem uma pintura, e as longas cenas de charrete são deslumbrantes graças ao cuidado dos animadores e da expressividade dos personagens. A protagonista em si é chatona, típica criança imaginativa que estaria estrelando uma novela do SBT, mas mesmo tendo desgostado da querida eu fui conquistado por todo o clima desse anime. Me emocionei e estou louco para acompanhar essa novelona de época com uma criança europeia sofredora (que na verdade é canadense).

Primeiras Impressões: Desculpa aê, gente? mas não funcionou comigo

Nem sempre a gente dá play em algo legal, né? Agora vamos a alguns animes que não me atraíram, mas vai que pega de jeito algum de vocês.

'De Caipira a Mestre Espadachim' (Prime Video)

Sinopse: Quarentão charmoso reencontra vários antigos alunos que ainda são bem aficionados ao antigo professor.

Primeiras Impressões: Achei um anime meio sem graça, e os personagens não mostraram muito carisma para me fazer assistir mais episódios. Acontece. E está dublado já!

'GUILTY GEAR STRIVE: DUAL RULERS' (Crunchyroll)

Sinopse: Um monte de personagem de um jogo de luta famoso se reúne para trocar uma porradaria franca.

Primeiras Impressões: Se eu contar que entendi o que assisti eu estaria mentindo ao caro leitor. Adaptação de jogo de luta é algo perigoso, porque tem muito personagem carismático e há sempre o cuidado de fazer com que eles tenham tempo de tela parecido. Para mim não deu certo, mas talvez funcione para quem já conhece o universo do game (o que não é meu caso).

'Mobile Suit Gundam: GQuuuuuux' (Prime Video)

Sinopse: Duas garotas com forte tensão amorosa (e cujo relacionamento não deve ir para frente por ordens da dona do anime) acabam se metendo num rolê envolvendo um mecanismo roubado e robôs gigantes quebrando tudo.

Primeiras Impressões: Por favor, não atirem pedras em mim! 'Gundam' é sempre aclamado e tem uma base de fãs bem engajada, mas infelizmente não curto muito anime de mecha. Achei muito legal a parte das personagens humanas, mas quando começa os robôs lutando o negócio me perde. O problema sou eu! O anime está lindo e está saindo dublado no dia do lançamento!

Instituto DataOtaku: Quem vencerá o Crunchyroll Anime Awards?

Ontem, dia 14, chegaram ao fim as votações do Crunchyroll Anime Awards, o 'Oscar dos Animes'. Foram muitas categorias para contemplar a maior quantidade das nossas otakices preferidas, mas a mais esperada é a do Anime do Ano. E para descobrir quem deve levar o prêmio, realizamos no nosso canal de transmissão do WhatsApp uma enquete, sem qualquer peso para a votação. Vamos ao resultado:

Incrível como tivemos 6 animes muito competentes disputando, todos ali mereciam alguma coisa, não é verdade? Mas, sem qualquer surpresa, 'Dan Da Dan' disparou e ficou em primeiro lugar nessa amostragem, superando 'Solo Leveling'. A lanterninha ficou com 'Dungeon Meshi' que, embora excelente, não se segurou nesta competição pesada.

Mas o que me chamou a atenção mesmo foi 'Diários de uma Apotecária' ter ficado à frente de 'Frieren e a Jornada para o Além'. A Frieren causou uma comoção quando estreou, mas a farmacêutica Maomao chegou de mansinho e conseguiu conquistar a todos com uma temporada fantástica.

O resultado final será divulgado na cerimônia realizada dia 25 de maio, em Tóquio. E estarei assistindo à transmissão para acompanhar e torcer (principalmente contra 'Solo Leveling'... me desculpem).

Até a próxima semana, otakus!

